مدبولى: السيسى وجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث قطارى سوهاج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج، وأن يتم توفير رعاية طبية كاملة لكل المصابين وسرعة تأهيلهم ورعايتهم بشكل متكامل، أيضا صرف معاش خاص بهم لكل من تسبب الحادث له في نوع من العجز يمنعه عن أداء عمله.وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مع عدد من الوزراء: "أكرر تعازينا لأهالي ضحايا حادث قطاري سوهاج بالأمس، اليوم كنا في لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تداعيات الحادث لوضع رؤية محددة للتعامل في الفترة القادمة في قطاع السكك الحديدية، لتحديد كيفية تشغيل هذا القطاع المهم جدًا بأقل قدر من المخاطر لحين اكتمال عملية التطوير وتنميته، وهناك تحديث كامل لأرقام الضحايا والمصابين".وأضاف، أن فرق العمل من كل الجهات كانت في الموقع، وأرقام الضحايا التي ظهرت في البداية كانت تقديرية، واليوم لدينا صورة أكثر دقة للأرقام، وستقوم وزيرة الصحة بعرض الأرقام بشكل أكثر دقة.