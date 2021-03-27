التخطيط: عرض تقرير مصر الطوعي أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو

كشفت الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجدول الزمني المقرر الالتزام به لتقديم التقرير الطوعي الوطني، والذي سيبدأ في مايو القادم، حتى تقديم التقرير الطوعي في يوليو ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى.وأوضحت الدكتورة مني عصام، خلال اجتماعات الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أن الوحدة قامت بإعداد نموذج متضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي تتناسب مع طبيعة عمل الجهة المرسل إليها ليتم ملئ الجدول وموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبيانات المطلوبة، والذي سيساهم بشكل كبير في صياغة التقرير الطوعي الوطني 2021، حيث يتضمن النموذج مؤشرات مقترحة ترتبط بالجهات المرسل إليها النموذج ومدى ترابطها وتداخلها مع أهداف أممية أخرى وكذلك المستندات الداعمة للمبادرة لمعرفة المبادرات المنفذة علي أرض الواقع والانجازات والنتائج من وجهة نظر الجهات المرسل إليها وكذا التحديات.وأوضحت أن وحدة التنمية المستدامة قامت بإرسال النموذج إلى 16 جهة أعضاء الأمنة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلي ثلاث جهات أخري تتمثل في وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة والري.وأكدت أهمية مساهمة أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث لمصر، وذلك لتضمين دورهم ومجهوداتهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الأممية في مصر، بما يشمل المجتمع الدولي، الجهات المانحة القطاع الخاص، إضافة إلي المجتمع المدني، ومجلس النواب.وحول خطوات صياغة وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث أشارت عصام إلى عقد عدد من الحوارات المجتمعية الافتراضية مع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف التشاور معهم والأخذ بآرائهم في مكونات ومحتوى التقرير الطوعي الوطني، بالإضافة إلى مشاركتهم ومساهمتهم بأفضل التجارب التي تم تنفيذها بالفعل من جانبهم من خلال المشاريع والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.وأضافت مني عصام أن خطوات إعداد التقرير تتضمن تشكيل فرق عمل من عدد من الأعضاء المتخصصين كلًا في مجاله، والتي سوف تعمل بشكل وثيق مع فريق عمل وزارة التخطيط المعني بصياغة وإعداد التقرير الطوعي 2021 بالإضافة إلى الإعداد للمؤتمرات والأحداث الجانبية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو المقبل، والتي ستتضمن التمويل من أجل التنمية، والتمويل الأخضر من أجل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة.