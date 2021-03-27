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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. انطلاق رالي مصر الخامس لريادة الأعمال

السبت 27/مارس/2021 - 10:31 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
دعاء أبو العزم
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يقام غدا الأحد، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وإسماعيل عبدالغفار رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وتنطلق فعاليات مسابقة رالي مصر الخامس لريادة الأعمال التي ينظمها مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري احدي منظمات جامعة الدول العربية، تزامنا مع الاحتفال بمرور ٧٦ عاما على تأسيس الجامعة العربية.

وصرح وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بأن مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية استطاع خلال 5 أعوام أن يكون إضافة حقيقية لقطاع ريادة الأعمال في مصر وامتد أثره عربيا وإقليميا من خلال مسابقة رالي العرب ريادة الأعمال، ونجح في تقديم دعمه للطلاب من خلال فروع الأكاديمية المختلفة، وفتح أبوابه لاحتضان طلاب الجامعات المصرية، من خلال مسابقة رالي مصر الخامس لريادة الأعمال بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، حيث وصل الدعم المالي للمساهمة في دعم مشروعات الشباب إلى 7 ملايين جنيه بعدما تقدم للمركز خلال الخمس سنوات حوالي ٣٢٠٠ فكرة مشروع، ومن خلال الدعم المالي وبرامج التدريب المختلفة وصل عدد المستفيدين إلى ما يقرب من ٩٠٠٠ طالب.

وأضاف أن المركز يسهم المركز أيضا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مشاركتهم بأفكار مشروعات يتم دعمها.

وأوضح أن المسابقة من أهم المسابقات الداعمة للشباب وخاصة طلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر حيث يهدف الرالي لنشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وتصل جوائزه المالية إلى المليون جنية لدعم إنشاء شركات الشباب الناشئة.

كما يتم تقديم خمسين ألف منحة تدريب في مجال ريادة الأعمال.

وأشار إلى أنوما الرالي يشهد أكبر تجمع لخبراء الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال مع شباب الجامعات المصرية من كل المحافظات كذلك أكبر تجمع لأشهر الشركات في مجال ريادة الأعمال بمصر.

كما يشهد برنامج دعم مشروعات ريادة الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدشين مبادرة عيشها في مصر لدعم السياحة الداخلية والعربية.

ويتم الإعلان عن إطلاق أكبر حاضنة لوجستيات وابتكارات في مجال الزراعة بأسوان، وإطلاق حاضنة اللوجستيات والابتكار الأولي من نوعها في الشرق الأوسط بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي.

وكشف "الدسوقي" أن الحدث سيشهد الإعلان والاحتفال بتخرج الشركات الناشئة من حاضنة سلاسل الإمداد واللوجيستيات بالأكاديمية، وحاضنة الشباب، وتدشين أكبر دائرة مستديرة تحتضن خبراء ريادة الأعمال وأفكار الشباب، والتشجيع علي إقامة مشاريع ناشئة والمساعدة علي تحويل الأفكار لمشروعات علي ارض الواقع، كذلك إطلاق أكبر برنامج تدريبي لدعم أفضل الأفكار والمشروعات، بما يساهم في توفير فرص العمل بشكل أكبر.

وتقدم لمسابقة الرالي هذا العام ١٦٠٠ فكرة مشروع من كل المحافظات ومن خلال مشاركة عشر جامعات، وهم جامعة القاهرة، جامعة الأسكندرية،جامعة كفر الشيخ،جامعة بني سويف، جامعة الأزهر، جامعة أسوان،جامعة المنصورة،أكاديمية السادات، جامعة حلوان، جامعة طنطا، بالإضافة للأكاديمية العربية بكل فروعها المنتشره علي مستوي المحافظات ليتم إعلان الفائزين في ختام فعاليات اليوم الاخير يوم ٢٩ مارس.

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