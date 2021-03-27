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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1420 مواطنًا في قافلة مجانية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

السبت 27/مارس/2021 - 10:27 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
ولاء القاضى
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية بقرية منشأة السلام بمركز ومدينة تلا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يأتي ذلك ضمن توجهات الدولة للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأنه خلال القافلة العلاجية تم الكشف على 1420 حالة، وعمل أشعة لـ 19 حالة، وتحاليل طبية لـ 112)حالة، وكذا الكشف العشوائي لمرضى الضغط والسكر لعدد(120) حالة، وتحويل عدد( 11) حالة إلى مستشفى تلا المركزي لعمل اللازم، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية المترددين على القافلة العلاجية.

هذا وقد أوضح وكيل وزارة الصحة بأنه يتم عمل خطة القوافل الطبية بالمحافظة طبقا لسياسة عمل القوافل العلاجية بوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه يتم اختيار الأماكن التي تقام بها القوافل الطبية وفقا للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية التخصصية، مضيفا بأنه يتم اختيار القرى طبقا لشروط المسافة بحيث تبعد عن أقرب مستشفى عام مسافة 15كم، فضلا عن توافر مكان يصلح لاقامه عمل القافلة متوفر به مصدر مياه وكهرباء وعدد غرف كاف لعمل الاشعة ومعمل تحاليل بما يتسع لـ ( 10) عيادات.

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية مما يعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

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