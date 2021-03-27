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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

نشأت زقلمة: مسلسل «بابا العرب» جاهز للتصوير

السبت 27/مارس/2021 - 10:24 ص
نشأت زقلمة
نشأت زقلمة
مونيكا جرجس
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كشف المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة تفاصيل مسلسل "بابا العرب" والذي يتناول سيرة البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117.

وقال زقلمه في تصريحاته لـ«الدستور»، إن المسلسل جاهز للتصوير ولكن الآن نحن في انتظار موافقة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وسوف يتم البدء في العمل واختيار طاقم العمل من حيث الفنانين والمخرج عقب الموافقة مباشرة.

يذكر أن نشأت زقلمة هو واضع المادة التاريخية للمسلسل، سيناريو وحوار عطا الله توفيق.

وكان قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اكتوبر 2019، عن توقف مشروع إنتاج مسلسل "بابا العرب"، الذي يتناول حياة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الراحل الذي توفي عام 2012.

جاء ذلك بعد إعلان الكنيسة تحويل حياة الراحل البابا شنودة الثالث إلى عمل درامي مسلسل يتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطاالله توفيق.

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