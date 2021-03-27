رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا عالميا: 2.78 مليون وفاة و126 مليونا و708 آلاف إصابة

السبت 27/مارس/2021 - 09:32 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 780 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 126 مليونا وأكثر من 708 آلاف إصابة، تعافى منهم 102 مليونا ونحو 169 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 630 ألف و99 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11،572 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3،600 وفاة)، واميركا (1،289 وفاة)، واسبانيا (590 وفاة)، والمكسيك (584 وفاة)، وإيطاليا (457 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (82،558 إصابة)، واميركا (76،976 إصابة)، والهند (62،291 إصابة)، وفرنسا (41،869 إصابة)، وبولندا (35،143 إصابة).

وما تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (561،142 وفاة)، والبرازيل (307،326 وفاة)، والمكسيك (200،862 وفاة)، والهند (161،275 وفاة)، وبريطانيا (126،515 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (30،853،032 إصابة)، والبرازيل (12،407،323 إصابة)، والهند (11،908،910 إصابات)، وروسيا (4،501،859 إصابة)، وفرنسا (4،465،956 إصابة).

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»


الصور

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

الأكثر قراءة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأكبر فى العالم.. كورونا يلغى معرضًا بريطانيًا للكلاب

معالم شهيرة في نيوزيلندا تطفئ أنوارها بمناسبة «ساعة الأرض»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

«آس الإسبانية»: محمد صلاح يغيب عن ليفربول الموسم المقبل لهذه الأسباب

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»

ست بـ100 راجل.. مفردات السيدة فى الحارة المصرية

«بنشترى راجل».. مفردات الرجولة فى الحارة المصرية

لويس جريس.. مكتشف النجوم