«التخطيط»: توقعات دولية بنمو الاقتصاد المصرى 5.4% خلال 2022

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توالي التقارير الإيجابية والتوقعات المتفائلة من قبل المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصري، في إطار تداعيات جائحة كورونا العالمية.وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور»، إلى أن وكالة «بلومبرج» توقعت نمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال 2021، وفق نتائج أحدث استطلاعات الرأي، كما ارتفعت التوقعات لعام 2022 لتشير إلى نمو يصل إلى نسبة 5.4%.كما أشارت إلى توقعات بنك التنمية الإفريقي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام الحالي 2021، فيما رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعات النمو إلى حدود 6% في العام المالي المقبل 2021-2022.