وزيرة التعاون الدولي تنعى شهداء حادث قطاري سوهاج

تقدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بخالص العزاء في شهداء حادث قطاري سوهاج اليوم.وعبرت وزيرة التعاون الدولي عن حزنها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" قائلة: "أدعو الله أن يتغمد شهداء حادث ‎سوهاج الأليم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر، كما أدعوه أن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء".