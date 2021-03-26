«القباج» توجه بتعبئة جهود الجمعيات الأهلية والمتطوعين لدعم مصابي قطاري سوهاج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتعبئة جهود الجمعيات الأهلية والمتطوعين، لمصابي حادث قطار الصعيد، وطالبت برفع حالة الطوارئ في إقليم وسط الصعيد والدفع بعدد من فرق الاستجابة السريعة لتوفير مهمات الإغاثة اللازمة بما يشمل المواد الغذائية وأدوات التعقيم والحماية الشخصية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة أسر المصابين من المراكز المحيطة بسوهاج ومن خارج المحافظة.وأضافت الوزيرة، أنه جار التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والأزهر الشريف والكنيسة لتوفير فرق الدعم النفسي اللازم للأسر المكلومة في مصابها وبالأخص للأطفال والنساء.وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة ‏بخالص العزاء لأسر المتوفين ضحايا الحادث، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وقوع الحادث، بمضاعفة التعويضات المستحقة لأسر المتوفين لتصل إلى ١٠٠ الف جنيه للمتوفى وتعويض المصابين بمبالغ تتراوح ما بين ٢٠ و ٤٠ ألف جنيه تبعا لحدة الإصابة وعدد ساعات البقاء بالمستشفى، مع سرعة الصرف في خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث، وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".