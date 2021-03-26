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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 جنود أوكرانيين في قصف للانفصاليين

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الجيش الأوكراني مقتل أربعة من جنوده، الجمعة، في قصف اتهم فيه الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد بتنفيذه، في تصعيد يقوض بدرجة أكبر وقف إطلاق النار الهش.

ودعت أوكرانيا مطلع الشهر حلفاءها الغربيين إلى التدخل لوقف تجدد القتال على خطوط الجبهة مع الانفصاليين الذين تواجههم منذ الحرب التي اندلعت في 2014 بعد ضم الكرملين شبه جزيرة القرم.

وأثارت زيادة الأعمال القتالية المخاوف من اندلاع قتال كبير وعنيف مع تكرر انتهاك وقف القتال الذي تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي بعد أشهر من الهدوء.

وقال الجيش الأوكراني إن أربعة من عسكرييه قتلوا في قصف للانفصاليين بقذائف الهاون والقنابل، قرب قرية شومي شمال دونيتسك.

وذكر الجيش، في بيان نشره على فيسبوك، أنّه نتيجة للقصف "قتل أربعة جنود من القوات المشتركة وأصيب اثنان".

وبعد أطول هدنة منذ بداية الحرب، يرفع الحادث عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في اشتباكات مع مقاتلين انفصاليين منذ منتصف فبراير إلى 16، مع اتهام كييف "موسكو" والانفصاليين باستخدام معدات عسكرية محظورة.

وتحارب أوكرانيا الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا منذ عام 2014.

ومذاك، لقي أكثر من 13 ألف شخص مصرعهم ونزح ما يقرب من 1،5 مليون شخص، حسب بيانات الأمم المتحدة.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

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