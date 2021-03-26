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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
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د. محمد الباز
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النائب العام يصل لموقع حادث قطاري سوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 05:28 م
حادث قطار سوهاج
حسام محفوظ
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وصل "النائب العام" على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج؛ لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين، ومتابعة سير التحقيقات.
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