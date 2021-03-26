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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى ذكرى ميلادها.. 5 رجال في حياة هالة فؤاد

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:02 م
هالة فؤاد
هالة فؤاد
جميلة على
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تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد، حيث ولدت في 26 مارس 1958.

"الدستور" ترصد وجود 5 رجال أثرو بشكل كبير فى حياة الراحلة.

◄ المخرج أحمد فؤاد

المخرج السينمائى الكبير أحمد فؤاد والد الفنانة الراحلة والذى يعتبر معلمها الأول وهو أول شخص أثر فى حياتها ونشأتها وتربيتها وكان حلقة الوصل بينها وبين عالم الفن، حيث وقف بجوارها مؤكدا إنها تمتلك موهبة كبيرة وليست لكونها أبنة مخرج كبير.

وقد كان داعما لها فى جميع مراحل حياتها وحتى بعد طلاقها من النجم أحمد زكى فقد كان بجوارها مساندا لها فى استكمال الطريق الذى رسمته لحياتها وهو عالم الفن.

◄ أحمد زكى

تعرفت الفنانة هالة على حبها الأول الفنان أحمد زكى عقب تخرجها من كلية التجارة من خلال عدد من الأعمال التى جمعت بينهما ووجدت فيه حب عمرها وقد كانت على أعتاب ترك عالم الفن من أجل تحقيق رغبته فى إبعادها عن التمثيل ولكن حدث خلاف كبير بينهما أثناء فترة حملها فى ابنهما هيثم ومن ثم تم الطلاق لتبدأ بعدها مرحلة جديدة فى حياتها.

◄ عز الدين بركات

بعد انفصالها عن الفنان أحمد ذكى تعرفت على الخبير السياحى عز الدين بركات ونشأت بينهما قصة استلطاف تكللت بالزواج وإنجاب ابنها الثانى رامى.

◄ هيثم أحمد زكي

كان هيثم أحمد زكى هو الابن الأول للراحلة وقد كان له مكانة خاصة عندها فقد انفصلت عن والده وهو مازال جنين ولم تتركه وعاش معها وبسبب انشغالها الفنى وظروفها الأسرية تولت والدتها تربيته.

◄ رامى عز الدين بركات

رامى عز الدين بركات هو الأبن الثانى للفنانة هالة فؤاد من زوجها الثانى الخبير السياحى وكادت تموت اثناء ولادته وكانت حالتها حرجة ولكن بعد شفائها من عملية الولادة اكتشفت مرضها الخطير ومن ثم بدأت رحلة العلاج ولكن نظرا لظروف عمل الأب بالخارج عاش الطفل مع أبيه بالخارج بعد وفاة والدته والتى كانت توصى دائما بأن يتم تربية الشقيقين هيثم ورامى بجوار بعضهما البعض.

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