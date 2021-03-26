مقتل وإصابة 8 أشخاص فى حادث إطلاق نار بشيكاغو

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بجروح، في إطلاق نار في منطقة ساوث سايد بمدينة شيكاغو الأمريكية.وأفادت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" الأمريكية، نقلا عن شرطة المدينة قولها بأن شخصين مجهولين فتحا النار على تجمع في منطقة إشبورن في ساوث سايد، أسفر عن مقتل شاب على الفور جراء إصابته بطلق ناري في الرأس فيما أصيب سبعة آخرون بينهم امرأة بجروح بعضهم في حالة حرجة.وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على عدة مسدسات في موقع الحادث وأن المتهمين لاذا بالفرار بينما لا تزال التحقيقات في الحادثة جارية.