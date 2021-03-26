نضال الشافعي: تخوفت عند ترشيحي لـ«الاختيار 2» وأمثل دور سيناوي (فيديو)

تحدث الفنان نضال الشافعي عن طبيعة تواجده في مسلسل "الاختيار 2"، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال نضال، خلال ندوة تكريمه بجريدة "الدستور" حول العمل: "الاختيار بالنسبة لي هو فاكهة هذا العام، على الرغم من كوني أقدم ضيف شرف فقط، فأنا سعيد للغاية بالتواجد فيه، فالجميع يعتبر الاشتراك في هذا المسلسل بمثابة شرف كبير يوضع في الـcv الخاص بالفنان، فهو عمل وطني بامتياز يجسد تضحيات مهمة لأبطال مصريين".كما تحدث عن أسباب تخوفه من العمل حيث قال: "تخوفت كثيرًا عندما علمت بترشيحي للعمل من خلال الأستاذ فتحي إسماعيل والمخرج بيتر ميمي، وسر هذا التخوف هو شكل الشخصية نفسها، لكن عندما علمت بتفاصيل الشخصية دخلت في حالة سعادة شديدة، فأنا أجسد شخصية بدوية سيناوية".