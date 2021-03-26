ترامب يُثير الجدل مجددًا بالدفاع عن مقتحمي الكونجرس

دافع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن بعض مثيري الشغب الذين هاجموا مبني الكونجرس في 6 يناير الماضي، قبل أيام من رحيله عن البيت الأبيض.وقال ترامب، في أحدث تصريح له: "إنهم كانوا يلوحون بالعلم الأمريكي ويحبون بلدنا، متابعا لا شيء يحدث للمتظاهرين اليساريين"، في إشارة إلى معارضي سياساته على مدار أربع سنوات.وأكد ترامب أن المتظاهرين الذين اقتحموا الكونجرس لا يشكلون أي تهديد، على الرغم من وفاة 5 أشخاص منهم خلال تصدي قوات الأمن لهم قبيل اقتحامهم المبنى.كما اشتكى ترامب إلى لورا إنجراهام من قناة فوكس نيوز، من أن السلطات تضطهد مثيري الشغب في الكابيتول، بينما لا شيء يحدث للمتظاهرين اليساريين.وأكد أن "أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول دخلوا.. وما كان ينبغي عليهم فعل ذلك"، وفقا لما نقلته صحيفة الديلى ميل البريطانية، اليوم الجمعة.وتابع: "بعضهم دخلوا وهم يعانقون بعضهم البعض ويقبلون الشرطة والحراس كما تعلمين، لديهم علاقات رائعة كانوا يلوحون بالأعلام كان هناك الكثير من الناس الذين دخلوا وخرجوا من المبنى".يذكر أن اقتحام الكونجرس جاء عقب كلمة ألقاها ترامب في حشود من مؤيديه عند البيت الأبيض، حثهم فيها على القتال من أجله في مبنى الكابيتول.