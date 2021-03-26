شعبة الكرتون: 60% ارتفاع في أسعار الصناديق دون مبرر

قال مصطفى عبيد رئيس شعبة الورق في غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن معروض الورق شهد تراجعًا كبيرًا في الأسواق بسبب تراجع الطباعة بشكل عام وقلة استخدام كافة أنواع الورق التقليدي خلال فترة أزمة جائحة كورونا.وطالب عبيد بضرورة التحقيق في ما تقوم به مصانع الورق والكرتون من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبررات واضحة، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات الورقية بنسبة 70% الأمر الذي تسبب في زيادة سعر صناديق الكرتون بنسب ضخمة تجاوزت الـ 60%، وهو ما يترتب عليه رفع أسعار جميع المنتجات الموجودة في الأسواق المصرية، خاصة المواد الغذائية التي تعتمد بشكل كامل على نظام التعبئة الكرتونية.