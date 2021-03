3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

حصلت "الدستور" على 3 صور لأعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GREEN" الليلية، الجانحة في قناة السويس، منذ الثلاثاء الماضي.وتظهر في الصور أعمال التكريك التي تقوم بها الكراكتان "العاشر من رمضان" و"مشهور" -أكبر كراكة في الشرق الأوسط-، مساء الخميس، والتي تهدف لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من ١٥ إلى ٢٠ ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من ١٢ إلى ١٦ مترا.وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء الخميس، الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة خلال قيامها بأعمال التكريك بمنطقة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بالكيلومتر ١٥١ ضمن جهود الهيئة لتعويم السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى.وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن أعمال التكريك تتم وفقا لأعلى معايير الأمان البحري بمراعاة عدة محددات أبرزها طبيعة التربة ووجود التكسيات والمسافة الآمنة بين الكراكة والسفينة، مشددا على ثقته في قدرة رجال الهيئة في تعويم السفينة في أقرب وقت ممكن.جدير بالإشارة، بأن أعمال التكريك التمهيدية بدأتها الكراكة "العاشر من رمضان" مساء أمس الأربعاء، قبل الدفع بالكراكة "مشهور".