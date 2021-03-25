فتح مطار نواكشوط بعد أزمة اختطاف طائرة والتهديد بتفجيرها

قال مصدر ملاحي في نواكشوط، إن السلطات قررت إعادة فتح المطار وأن طائرة سنغالية في طريقها إليه بعد انتهاء ازمة استمرت اربع ساعات بسبب اقتحام مسلح مجهول لطائرة تابعة لشركة الطيران الموريتاني اليوم الخميس في مطار نواكشوط الدولي وتهديده بتفجيرها.واكد المصدر، في تصريح أن الأمور عادت إلى طبيعتها في المطار.وأنهى جهاز الأمن الموريتاني في وقت سابق اليوم عملية الاختطاف بعد اقتحام الطائرة واعتقال رجل يدعى أنه أمريكى الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبرايير)، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كان تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وخالية من أي ركاب.وشرعت الجهات المختصة في استجواب المعتقل، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، قبل فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.