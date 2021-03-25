«الكاظمي»: المليشيات تريد تعقيد الوضع وإبعاد العراق عن دوره

أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة، مشيرا إلى أنه لا يخشى من أحد والبعض يحاول أن يبتز الدولة تحت مسميات كاذبة.واعتبر رئيس الوزراء أن استعراض ميليشيا ربع الله في بغداد، خلال حضوره حفل تكريم عوائل شهداء الصحافة في نقابة الصحفيين، القصد منه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي.وأضاف مصطفى الكاظمي: "واهم من يعتقد ان السلاح يهدد الدولة واستعراض اليوم هدفه إبعاد العراق عن دوره الحقيقي".وشدد رئيس الوزراء على أن الصحافة يجب عليها صناعة العمل في العراق وبناء والمستقبل والامن، مؤكدا أن السلاح لا يوفر الأمن.