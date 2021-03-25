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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تدعو إلى مراجعة دقيقة لحظر الرحلات الترفيهية خارج البلاد

الخميس 25/مارس/2021 - 08:21 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إجراء مراجعة دقيقة لحظر السفر المحتمل إلى المقاصد السياحية المحببة في الخارج بسبب جائحة كورونا.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة الليبية طرابلس، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس "اعتقد أن من المهم للغاية بعد الأيام الأخيرة أن يتم تنفيذ الأشياء التي قمنا بإعدادها"، في إشارة إلى الشد والجذب بخصوص ما يعرف براحة عيد القيامة.

وأكد ماس أن حظر السفر سيكون "تدخلا واسع النطاق للغاية في حرية الناس"، لكنه أشار من ناحية أخرى إلى أن وضع العدوى الراهن يعد استثنائيا "وهذه ليست مفاضلة سهلة".

وأُعْلِن أمس الأربعاء أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلفت الإدارات المتخصصة بدراسة كيفية منع موجة من السفر إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، على سبيل المثال، في ظل أزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إلغاء التحذير من السفر إلى الجزيرة المحببة لدى الألمان تسبب في ازدهار الحجوزات لفترة عيد القيامة، وأعرب ماس عن اعتقاده بأن إعادة تنشيط التحذير من السفر عالميا من قبل وزارة الخارجية كما حدث في الربيع الماضي، لن يكون أمرا معقولا، حيث لا يمكننا أن نصدر تحذيرا من السفر إلى العالم أجمع بشكل دائم.

وأوضح ماس أن نظام النصائح الخاص بالسفر يُفْتَرَض فيه إعطاء الناس توجيها بشأن الدول الأكثر والأقل خطورة، لافتا إلى ان التحذيرات من السفر ليست إلا توصيات فقط " وفي نهاية المطاف يتعين على الناس أن يقرروا ما إذا كانوا سيسافرون وإذا سافروا فإلى أين".

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