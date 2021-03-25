السعودية: اختتام مناورات «التصدي 4» لحماية منشآت النفط والملاحة

اختتمت مناورات التمرين البحري السعودي المشترك "التصدي 4"، اليوم الخميس، الذي انطلقت مناوراته منذ خمسة أيام بتنفيذ القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي.وشارك بالتمرين وزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت الوكالة أن التمرين يأتي بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات البحرية الملكية السعودية والوحدات المشتركة.وأوضح مدير التمرين العميد عائض محمد العسيري أن تمرين ( التصدي 4 ) تضمن عددًا من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار.