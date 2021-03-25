«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لتنفيذ محطات وشبكات مياه وصرف بسوهاج الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة السادسة لتنفيذ أعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، لتنفيذ مناقصة عملية "شبكات طرق، فرمة، مياه، صرف صحي" بمنطقة الشريط المميز بعرض 100 متر مربع بمدينة سوهاج الجديدة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص الشروط المواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، موضحًا أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي 70 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 11 أبريل، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 26 أبريل المقبل، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.