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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يعتقل 4 «دواعش» خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:28 م
المغرب يعتقل دواعش
المغرب يعتقل دواعش
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، أن البلاد اعتقلت 4 أشخاص لصلتهم بمخطط إرهابي لتنظيم داعش الإرهابي في البلاد، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات المغربية أنها فككت، الخميس، بتنسيق مع أجهزة استخبارات أمريكية، خلية من أربعة أفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يسعون لتنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، إنه تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين في مدينة وجدة (شرق) يرتبطون بما يسمى تنظيم داعش.

وأشار إلى أن العملية تمت بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

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