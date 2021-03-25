بنك الطعام: نستعد لرمضان منذ أسابيع.. ونستهدف 3 ملايين أسرة (فيديو)

عقد بنك الطعام اليوم مؤتمر تعاون مع مؤسسة أبو هشيمة للخير بعنوان "نتعاون من أجل مصريين"، وذلك تحت إشراف محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري.وقال سرحان لـ"الدستور" إن بنك الطعام بدأ خطة استقبال شهر رمضان منذ أسبوعين، وإعداد مساعدات غذائية جافة تستهدف حوالي 3 ملايين مصري، بجانب استبدال موائد الرحمن التي توقفت عن العمل بسبب وباء كورونا بالوجبات الجاهزة.وتابع، أن المؤسسة اتبعت نظامًا معينًا منذ انتشار فيروس كورونا، إنهم حاولوا تخفيف عدد الأشخاص بالمكان وقال "في الواقع ظروف عملنا ميدانية بحتة"، ويأتي ذلك من خلال التحرك خارج المباني والمؤسسات، إضافة إلى أنهم يعملون على مساعدة كل من يرغب في منزله، وعلق "فنحن نشكل شبكة أمان غذائية للمواطنين البسطاء الذين اضطروا لعدم العمل بسبب أزمة كورونا".وتابع: هناك طريقة ثابتة ومضمونة يعملون بها منذ أكثر من 15 عامًا للتمييز بين من يستحق المساعدة ومن لا يستحقها"، وأوضح أن للمؤسسة قاعدة بيانات تجمع حوالي مليون مصري، ويتم تحديثها باستمرار عن طريق بحث ميداني من قبل الفرق الخاصة بالمؤسسة، كما أنهم يكثفون العمل في المحافظات مسترشدين بنسب الفقر الذي ينشرها الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء بشكل دوري، وبناءا عليه تحدد القرى الأكثر فقرًا وتحديدا الأسر داخل هذه القرى يتم تقييم مدى احتياجها عن طريق المؤسسة بعمل ميدانى لهم.وأكد أنه يتم مراجعة الحالة الاجتماعية كل عام وهناك بعض الأسر التي يتعدل حالها فتكون في عدم حاجة مرة أخرى للمساعدة ما يجعلهم يستبدلوها بأسرة أكثر احتياجًا.يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر "نتعاون من أجل المصريين"، بالمقر الرئيسي لبنك الطعام المصري، في التجمع الثالث، لاعلان التعاون مع مؤسسة أبو هشيمة للخير، في تقديم الوجبات الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.