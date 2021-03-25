رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بنك الطعام: نستعد لرمضان منذ أسابيع.. ونستهدف 3 ملايين أسرة (فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
نور أيمن - زينب صبحي
طباعة
عقد بنك الطعام اليوم مؤتمر تعاون مع مؤسسة أبو هشيمة للخير بعنوان "نتعاون من أجل مصريين"، وذلك تحت إشراف محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري.

وقال سرحان لـ"الدستور" إن بنك الطعام بدأ خطة استقبال شهر رمضان منذ أسبوعين، وإعداد مساعدات غذائية جافة تستهدف حوالي 3 ملايين مصري، بجانب استبدال موائد الرحمن التي توقفت عن العمل بسبب وباء كورونا بالوجبات الجاهزة.

وتابع، أن المؤسسة اتبعت نظامًا معينًا منذ انتشار فيروس كورونا، إنهم حاولوا تخفيف عدد الأشخاص بالمكان وقال "في الواقع ظروف عملنا ميدانية بحتة"، ويأتي ذلك من خلال التحرك خارج المباني والمؤسسات، إضافة إلى أنهم يعملون على مساعدة كل من يرغب في منزله، وعلق "فنحن نشكل شبكة أمان غذائية للمواطنين البسطاء الذين اضطروا لعدم العمل بسبب أزمة كورونا".

وتابع: هناك طريقة ثابتة ومضمونة يعملون بها منذ أكثر من 15 عامًا للتمييز بين من يستحق المساعدة ومن لا يستحقها"، وأوضح أن للمؤسسة قاعدة بيانات تجمع حوالي مليون مصري، ويتم تحديثها باستمرار عن طريق بحث ميداني من قبل الفرق الخاصة بالمؤسسة، كما أنهم يكثفون العمل في المحافظات مسترشدين بنسب الفقر الذي ينشرها الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء بشكل دوري، وبناءا عليه تحدد القرى الأكثر فقرًا وتحديدا الأسر داخل هذه القرى يتم تقييم مدى احتياجها عن طريق المؤسسة بعمل ميدانى لهم.

وأكد أنه يتم مراجعة الحالة الاجتماعية كل عام وهناك بعض الأسر التي يتعدل حالها فتكون في عدم حاجة مرة أخرى للمساعدة ما يجعلهم يستبدلوها بأسرة أكثر احتياجًا.

يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر "نتعاون من أجل المصريين"، بالمقر الرئيسي لبنك الطعام المصري، في التجمع الثالث، لاعلان التعاون مع مؤسسة أبو هشيمة للخير، في تقديم الوجبات الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالا بعيد المنيا القومي

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية في الغربية

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف