«تعليم القاهرة» تحصد المراكز الأولى فى مسابقتى حقوق الطفل وخيال فى خيال
الخميس 25/مارس/2021 - 02:25 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع المراكز على مستوى الجمهورية بإدارة الوسائل التعليمية فى مسابقة (حقوق الطفل)، تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمود حسن أحمد، مدير إدارة الوسائل التعليمية التى تنظم من قبل وزارة الثقافة بالمركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب المسرحى محمد ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، تحت إشراف علا عادل رئيس قسم المسابقات بالمركز القومى لثقافة الطفل
وحصدت الإدارات التعليمية:
المركز الأول: إدارة حدائق القبة
المركز الثانى:إدارة عين شمس
المركز الثالث: إدارة المعصرة
المركز الرابع: ادراة الشروق
المركز الخامس: إدارة روض الفرج
المركز السابع: إدارة المعصرة
كما تميزت القاهرة فى مسابقة (خيال فى خيال)
وحصدت الادارات التعليمية:
المركز الثانى: إدراة روض الفرج
المركز الثالث: إدراة الشرابية
المركز الرابع: إدارة روض الفرج
المركز الخامس: ادراة القاهرة الجديدة
المركز السادس: إدارة شرق مدينة نصر
المركز السابع: إدارة شرق مدينة نصر
المركز الثامن: إدارة شرق مدينة نصر
المركز التاسع: إدارة الشروق
المركز العاشر: إدارة الشرابية
وتقدم مدير المديرية بالتهنئة والشكر لأسرة ادراة الوسائل التعليمية والطلبة المشاركين والمعلمين وأولياء الأمور على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأشار عطية، إلى أن النجاح والانجاز وتحمل المسئولية فى ظل هذه الظروف يعتبر مواكبة التطور وعصر الرقمنة.
وتمنى التوفيق للجميع وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز فى إنجاز العمل للتفانى فى أداء مهماتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن.
وحصدت الإدارات التعليمية:
المركز الأول: إدارة حدائق القبة
المركز الثانى:إدارة عين شمس
المركز الثالث: إدارة المعصرة
المركز الرابع: ادراة الشروق
المركز الخامس: إدارة روض الفرج
المركز السابع: إدارة المعصرة
كما تميزت القاهرة فى مسابقة (خيال فى خيال)
وحصدت الادارات التعليمية:
المركز الثانى: إدراة روض الفرج
المركز الثالث: إدراة الشرابية
المركز الرابع: إدارة روض الفرج
المركز الخامس: ادراة القاهرة الجديدة
المركز السادس: إدارة شرق مدينة نصر
المركز السابع: إدارة شرق مدينة نصر
المركز الثامن: إدارة شرق مدينة نصر
المركز التاسع: إدارة الشروق
المركز العاشر: إدارة الشرابية
وتقدم مدير المديرية بالتهنئة والشكر لأسرة ادراة الوسائل التعليمية والطلبة المشاركين والمعلمين وأولياء الأمور على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأشار عطية، إلى أن النجاح والانجاز وتحمل المسئولية فى ظل هذه الظروف يعتبر مواكبة التطور وعصر الرقمنة.
وتمنى التوفيق للجميع وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز فى إنجاز العمل للتفانى فى أداء مهماتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن.