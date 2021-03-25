«تعليم القاهرة» تحصد المراكز الأولى فى مسابقتى حقوق الطفل وخيال فى خيال

حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع المراكز على مستوى الجمهورية بإدارة الوسائل التعليمية فى مسابقة (حقوق الطفل)، تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمود حسن أحمد، مدير إدارة الوسائل التعليمية التى تنظم من قبل وزارة الثقافة بالمركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب المسرحى محمد ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، تحت إشراف علا عادل رئيس قسم المسابقات بالمركز القومى لثقافة الطفلوحصدت الإدارات التعليمية:المركز الأول: إدارة حدائق القبةالمركز الثانى:إدارة عين شمسالمركز الثالث: إدارة المعصرةالمركز الرابع: ادراة الشروقالمركز الخامس: إدارة روض الفرجالمركز السابع: إدارة المعصرةكما تميزت القاهرة فى مسابقة (خيال فى خيال)وحصدت الادارات التعليمية:المركز الثانى: إدراة روض الفرجالمركز الثالث: إدراة الشرابيةالمركز الرابع: إدارة روض الفرجالمركز الخامس: ادراة القاهرة الجديدةالمركز السادس: إدارة شرق مدينة نصرالمركز السابع: إدارة شرق مدينة نصرالمركز الثامن: إدارة شرق مدينة نصرالمركز التاسع: إدارة الشروقالمركز العاشر: إدارة الشرابيةوتقدم مدير المديرية بالتهنئة والشكر لأسرة ادراة الوسائل التعليمية والطلبة المشاركين والمعلمين وأولياء الأمور على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.وأشار عطية، إلى أن النجاح والانجاز وتحمل المسئولية فى ظل هذه الظروف يعتبر مواكبة التطور وعصر الرقمنة.وتمنى التوفيق للجميع وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز فى إنجاز العمل للتفانى فى أداء مهماتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن.