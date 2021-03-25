نجاح عملية ولادة عالية الخطورة فى مجمع الإسماعيلية الطبى

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي حالة جراحة عالية الخطورة، لحالة المشيمة المتقدمة محولة من بورسعيد لقسم النساء والتوليد بالمجمع الطبي.وبوصولها للمجمع الطبي تبين خطورتها، ورفض عدد من الأطباء إجراءها في بورسعيد، وتأكيداتهم أنه لابد من استئصال الرحم، وحرمانها من حلم الإنجاب مجددًا، وقد تتعرض للوفاة أثناء العملية، لصعوبة عمليات المشيمة المتقدمة والمتداخلة والمغلقة لعنق الرحم والمخترقة لجدار الرحم الأمامي والخلفى.وأجرى الطاقم الطبي العملية في وقت قياسي وبالحفاظ على الرحم، وصحة مولودها، وتستعد للخروج من المجمع.