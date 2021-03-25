وصول أول دفعة من لقاح سينوفارم الصينى إلى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى أوكرانيا وتشمل 200 ألف جرعة.وأفادت تقارير سابقة حسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرن برس" الأوكرانية، أنه كان من المقرر وصول الدفعة الأولى من لقاحات سينوفاك إلى أوكرانيا يوم 15 مارس الجاري وكان من المتوقع أن تتكون من 700 ألف جرعة من اللقاح.