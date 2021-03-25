راندا رزق: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة

قالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إن القيادة السياسية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة، مضيفة أن المجلس العربي يضلع بدعم جهود المسئولية المجتمعية وتمكين المرأة.وأضافت خلال منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة بجامعة الدول العربية، أن محاور منتدى المرأة العربية هذا العالم ترتكز على استعراض أهم التجارب العربية في هذا الإطار، كما يشهد المنتدى إطلاق شبكة الجامعات العربية في ضوء التصنيف الدولي للجامعات وترسيخ قيم المسئولية المجتمعية للجامعات، كما يشهد المنتدى تكريم مجموعة مختارة من الرائدات العربيات على دورهن في خدمة قضايا المرأة العربية، بالإضافة لفتح باب النقاش حول تجارب المرأة العربية نحو المسئولية المجتمعية.ويحضر المنتدى عدد من الوزراء والمسئولين، على رأسهم الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومن المقرر تكريم عدد من السيدات لدورهن الريادي في مجال تمكين ودعم المرأة.وشددت على أن للرئيس السيسي العديد من التوجيهات التي تدعم خطة سيادته الطموحة لتحقيق الازدهار في العديد من المجالات وعلى رأسها النهوض بأوضاع المرأة، فبالتزامن مع احتفالات المرأة المصرية والأم المثالية قبل أيام، وجه سيادته بسرعة اتخاذ مشروع قانون لمنع زواج الأطفال «الزواج المبكر» كقانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج، كما وجه الجهات المعينة لتنفيذ وتطبيق أكبر قدر من الأمان في المواصلات العامة لسلامة المرأة، بالإضافة لتوجيه البنك المركزي باتخاذ إجراءات تنص صراحة على التمييز القائم على الجنس، وكذلك وجه الجهات المسؤولة وخاصة جهة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنفيذ مشروعات برامج المرأة الريفية، عوضًا عن توجيه الجهات المسؤولة لدراسة الحد من ظاهرة الغارمات.وأشارت إلى أن الجهود التي بذلها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية في دعم قضايا المرأة على المستوى العربي والمحلي ومنها هذا المؤتمر في نسخته الثالثة والذي تم من خلاله أختيار أبرز القيادات النسائية المؤثرة في مجال العمل المجتمعي والنسوي على مستوى الوطن العربي، وهؤلاء تم إختيارهن بمعايير تتوازى مع المعايير العالمية التي يتم إختيار سيدات العالم بناء عليها، وقياس مدى ما حققهن من نجاحت على المستوى المحلي ولإقليمي ومدى تأثير أعمالهن على المجتمع وتغييره.وحضر المؤتمر السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان نيابة عن وزيرة الضحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وسوزي شكري حرم وزير الخارجية وأمين صندوق جمعية خير وبركة، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيع آل خليفة وكيل وزارة الخارجية رئيس لجنة الفرص عضو المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين الشقيقة.كما ضم الحضور ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذة جومانا غنيمات وزيرة الدولة الأردنية سابقة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، والوزير المفوض د فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.وحضر أيضا الوزير الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد كمال مدير هيئة بلان إنرناشيونال إيجيبت، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس إئتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والبرلماني سيد حنفي عضو مجلس النواب.ومن الجهات الأممية والمجتمع المدني حضرت الدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، ولوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وماري لويس مؤسسة أنا المصري عن أول دار فتيات في القاهرة الكبرى، والمهندس محمد الأمين مؤسسة مستقبل الأمين عن مبادرة "الأيدي الأمينة" بصعيد مصر، وسيدة الأعمال راوية منصور.