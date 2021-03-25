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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التيار الصدرى: يجب معاقبة ميليشيات الحشد التى استعرضت قوتها فى بغداد

الخميس 25/مارس/2021 - 12:53 م
التيار الصدرى
التيار الصدرى
منار أحمد
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تصاعدت حدة التوترات بين التيارات العراقية والحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

من جهته، قال التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، إنه يجب معاقبة ميليشيات الحشد التي استعرضت قوتها في بغداد.

وكان قد عرض الصدر، الثلاثاء، على الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي، المساعدة لإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت" في البلاد في إشارة على ما يبدو إلى سلاح الميليشيات.

وقال الصدر في بيان له إن "على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين".

وأضاف قائلا: "فأنا على علم أنهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار، ويسعون إلى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية".

وأشار إلى أن "هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب ألا يدوم"، داعيًا الحكومة إلى "الإسراع للقيام بعملها على أكمل وجه ونحن مستعدون للتعاون".

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