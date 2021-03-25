رغم الدعم.. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

خلفت مؤشرات البورصة،جميع التوقعات، واستهلت تعاملات اليوم الخميس، بهبوط جماعي، رغم إعلان البنك المركزى عن ضخ مليار جنيه في السوق بغرض تنشيطة ودعمه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10691 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1942 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12937 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4129 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2776 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية لحليج الأقطان، مجموعة عامر القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بلتون المالية القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 4 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 654.5 ألف سهم، 287.5 ألف سهم، 63 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بالم هيلز للتعمير، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، 654.5 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم.وفي سياق آخر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، توقيع عقد تخصيص 500 فدان بمدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع سكني متكامل، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع إلى 37.8 مليار جنيه.وفي سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن قيمة الإيرادات وبلغت 3.4 مليار دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة 197.8 مليون دولار في نهاية عام 2020، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 25.9 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع 2020 و90.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 358.6 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020 والتدفقات النقدية التشغيلية بلغت 138.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار أمريكي وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بما يتماشى مع المستويات التي تم تحقيقها في نهاية عام 2020وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 2.9 مليار دولار أمريكي والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020، حققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة 2.3 مليار يورو في نهاية عام 2020، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح 0.2313 دولار أمريكي للسهم الواحد (اجمالي 27 مليون دولار أمريكي).