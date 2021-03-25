التفتيش على 239 منشأة فى بورسعيد

قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 239 منشأة، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 27 محضرًا عماليًا.وأوضح أنه تم عقد 6 ندوات توعية استفاد منها 124 عاملًا، فضلًا عن التفتيش على 196 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 10 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن عقد ندوتي توعية في مجال مخاطر بيئة العمل في مقر شركة قناة السويس للحاويات، وشركة أبيلا مصر لـ 35 عاملًا.أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ 13 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، ودورة تدريبية أخرى على مهنة صيانة المحمول والدش لـ13 متدربًا، كما تم عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بإجمالي 150 ساعة تدريبية، ودورة تدريبية أخرى على مهنة كهرباء التوصيلات لـ10 متدربين بإجمالي 60 ساعة تدريبية.