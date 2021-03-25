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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الكاثوليكية تحتفل بعيد البشارة المجيد

الخميس 25/مارس/2021 - 05:22 ص
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، بعيد البشارة المجيد.

وهنأ الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشئون البطريركية؛ الأقباط بعيد البشارة.

وقال الأنبا باخوم في نص تهنئته: الآباء الكهنة الأحبّاء، الرهبان والراهبات وكل أبناء الإيبارشيّة البطريركيّة، سلامًا ومحبّة في الربّ يسوع، نحتفل اليوم بعيد البشارة، عيد للبشر وللرب معا، فهو ذكرى لقاء: مشيئة الله مع طاعة انسان، لقاء إرادة الله والـ "نعم" من الإنسان. وثمرة اللقاء كلمة: الله الكلمة المتجسدة، شخص المسيح.

وتابع: نعم كل لقاء للرب وارادته مع نعم الانسان يثمر كلمة، يثمر ابن، يسوع المسيح اليوم وهنا، في هذه الأيام، مازلنا نحتاج لهذا اللقاء، لأننا نحتاج لثمرته: نحتاج لمن وحده يكفي، للمسيح.

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