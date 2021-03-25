اليوم.. الكاثوليكية تحتفل بعيد البشارة المجيد
الخميس 25/مارس/2021 - 05:22 ص
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، بعيد البشارة المجيد.
وهنأ الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشئون البطريركية؛ الأقباط بعيد البشارة.
وقال الأنبا باخوم في نص تهنئته: الآباء الكهنة الأحبّاء، الرهبان والراهبات وكل أبناء الإيبارشيّة البطريركيّة، سلامًا ومحبّة في الربّ يسوع، نحتفل اليوم بعيد البشارة، عيد للبشر وللرب معا، فهو ذكرى لقاء: مشيئة الله مع طاعة انسان، لقاء إرادة الله والـ "نعم" من الإنسان. وثمرة اللقاء كلمة: الله الكلمة المتجسدة، شخص المسيح.
وتابع: نعم كل لقاء للرب وارادته مع نعم الانسان يثمر كلمة، يثمر ابن، يسوع المسيح اليوم وهنا، في هذه الأيام، مازلنا نحتاج لهذا اللقاء، لأننا نحتاج لثمرته: نحتاج لمن وحده يكفي، للمسيح.
وهنأ الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشئون البطريركية؛ الأقباط بعيد البشارة.
وقال الأنبا باخوم في نص تهنئته: الآباء الكهنة الأحبّاء، الرهبان والراهبات وكل أبناء الإيبارشيّة البطريركيّة، سلامًا ومحبّة في الربّ يسوع، نحتفل اليوم بعيد البشارة، عيد للبشر وللرب معا، فهو ذكرى لقاء: مشيئة الله مع طاعة انسان، لقاء إرادة الله والـ "نعم" من الإنسان. وثمرة اللقاء كلمة: الله الكلمة المتجسدة، شخص المسيح.
وتابع: نعم كل لقاء للرب وارادته مع نعم الانسان يثمر كلمة، يثمر ابن، يسوع المسيح اليوم وهنا، في هذه الأيام، مازلنا نحتاج لهذا اللقاء، لأننا نحتاج لثمرته: نحتاج لمن وحده يكفي، للمسيح.