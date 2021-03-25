اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

"كنت باخد مصروف يومي من أخوي الكبير ورفيق مشواري فاروق، وهو اللي خلاني أعبر البحر المتوسط، ودي كانت مشكلتنا، ولقيت هناك أصدقائي الشاب خالد، وقادر، كانوا نجوم كبار، وكانوا فرحانين بيا، حتى الفنان الكبير الألماني عادل الطويل، لأنه ذو أصول الأب مصري، أنا عبرت البحر المتوسط، مش علشان أهاجر، لكن لأقول أنا محمد منير المغني، من رائحة مصر وتراب ونيل وطمي مصر".حكى الفنان محمد منير، عن رحلة صعوده من البدايات، ورفاق رحلته، وذلك في إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة "دي إم سي".وقال "الكينج" محمد منير، إن والده كان يعطيه عشرة صاغ في اليوم، وكان يمتلك "أبونيه" أتوبيس للمواصلات بمنطقة المنيب بالجيزة، بقيمة خمسين قرشًا، وكان محبوبًا من أصدقائه الطلبة، وعندما التحق بالجيش المصري، التقى بالفنانين، حسين الإمام وعلي الحجار، وعمر فتحي، وبعدما انتهى فترة التجنيد، عمل في "النيل جاردن" مع الفنان عزت أبو عوف، وفرقة الـفور إم، وفرقة المصريين.تعرف الفنان محمد منير، عن طريق شقيقه فاروق، على الشعراء، عبد الرحيم منصور، وعبد الرحمن الأبنودي، وسيد حجاب، قال: "علمني عبد الرحيم منصور الاختصار، وكان صاحب رؤية معاصرة جدًا ومختلفة، ووجد ضالته حنجرتي، خاصة وأن أغنياته كانت تليق بحنجرتي، في الوقت الذي لم يكن سيوافق عليها بقية المطربين وقتها".وبعدما صدرت له أغنيات ألبوم "شبابيك"، "اتكلمي"، درس في معهد الكونسرفتوار، لأنها كانت أغنيات غربية جدًا، قال "لا أستطيع أن أنسى في بداياتي ناصر المزداوي، وكانت هذه البدايات، كل يوم ازداد شهرة ونجاح، وبعد ما خلصت جيش سنة 80، كل اللي غنوا معي مصريين مئة بالمئة، ومشواري أتذكر من خلاله الوجع والآلام، والصعاب التي تخطيتها".واعترف أن "أبونا عجمي"، بمحافظة الإسماعيلية، كان له فضل كبير على جيله، فترة السبعينات والثمانينات، وكان قاسي وقوي الشخصية، وعندما رآه قال له "أنت هيبقالك مستقبل كويس، وقد كان"، وكان الفنان شريف منير يلعب "دارمز" مع الفنانة صابرين، وقت بداياتها، قبل أن يصبح نجمًا سينمائيًا.وعن ذكرياته في شارع محمد علي، قال، إنه كان يذهب هناك، ليحصل على أجره مقابل الغناء في الملاهي الليلة مع بقية المطربين، وكان من بينهم المطربة شريفة فاضل التي لا ينسي أنه غنى في كازينو"الليل"، الذي امتلكته، وفشل فشلًا ذريعًا، لكنه تقاضى مبلغ 20 جنيهًا من نبيل المهدي، "كانت تسكن شريفة فاضل في أرقى أماكن مصر، وكنا نجتمع سويًا مع عدد كبير من الفنانين التي خرج منها فنانين وشعراء كبار".والتقى الفنان محمد منير، بالفنان أحمد عدوية، وقت عمله في فندق "اللاروند"، وكانت الجماهير تنتظره، حتى أنها غادرت بعد علمهم أنه لن يحضر للغناء في أحد الليالي.واعترف أن شركة "سونار" اكتشفته عن طريق صديقه خالد رشدي، عام 1970، وقت أن كان يسكن من شقيقته أميرة، التي كانت تتبناه، وكان أول ألبوماته مع الفنان هاني شنودة، وبدأ مشواره فى الشركة، "مرة ألاقيهم بيتكلوا، إيطالي، ومرة بيتكلموا فرنساوي، وفي أحد المرات اختلفنا معهم عن المقابل المادي، فاقترح علىّ شقيقي فاروق، أن نتكلم نوبي، فاندهشوا من اللغة الغريبة التي سمعوها، ووقتها شعرنا بالانتصار".وأكد محمد منير، أنه كان يشجع نادي الزمالك، لكنه في الفترة الحالية، يشجع لاعبي النادي الأهلي، وكتب تويتة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طالب فيها الجمهور المصري أن يشجع النادي الأهلي، أمام نادي بايرن ميونخ، رغم أنه يشجع النادي الألماني.