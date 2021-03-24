13 مصابًا فى حادث تصادم بالغربية

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق "كفر الزيات- ديما" بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.تلقى اللواء مدحت هاني مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص يستقلها ركاب بسيارة ربع نقل على طريق كفر الزيات – ديما بدائرة مركز كفر الزيات.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع بـ13 سيارة لموقع الحادث، ونقل المسعفين المصابين بينهم طفلان.وتراوحت الإصابات ما بين بسيطة سحجات وكدمات إلى متوسطة واشتباه كسور، حيث تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام بينما تم نقل 7 مصابين الى مستشفى طنطا الجامعي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم للمستشفى.