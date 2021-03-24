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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مدنيين اثنين في انفجار لغم من مخلفات داعش بسوريا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:18 م
انفجار لغم من مخلفات
انفجار لغم من مخلفات داعش بسوريا
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قتل مدنيان سوريان، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في (تلة سلمى) بمنطقة (وادي العذيب) بريف سلمية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن لغما أرضيًا من مخلفات تنظيم (داعش) انفجر بدراجة نارية في (تلة سلمى) بمنطقة (وادي العذيب) بريف سلمية، ما أسفر عن مقتل رجل وامرأة.

كان 3 مواطنون بينهم امرأة قد لقوا مصرعهم بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء قيامهم بأعمال زراعية فى أرضهم فى قرية (الشاكوسية) بريف حماة الشمالي الشرقي.

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