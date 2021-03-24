أمريكا تدعو مجلس الأمن لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

أكدت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا بشكل فوري.جاء ذلك خلال كلمة للمندوبة الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له بشأن الأوضاع في ليبيا.وقالت ممثلة الولايات المتحدة إن الشعب الليبي على استعداد لتحمل المسئولية أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن ليبيا أحرزت تقدما كبيرا على مختلف الأصعدة.وشددت المندوبة الأمريكية على أنه حان الوقت لتقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة لتحقيق السلام، كما يجب وقف انتهاك حظر التسليح في ليبيا واحترام وقف إطلاق النار.