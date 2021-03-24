السودان يتسلم أول دفعة من لقاح سينوفارم الصيني الجمعة

ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، أن السودان سيتسلم الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كوفيد-19 والمكونة من 250 ألف جرعة يوم الجمعة القادم.وأصبح السودان أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على لقاحات عبر برنامج كوفاكس العالمي هذا الشهر عندما تلقى 828 ألف جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا.