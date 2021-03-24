الخارجية الأمريكية: نواجه تحديات عسكرية متزايدة من جانب الصين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تواجه تحديات عسكرية متزايدة من جانب الصين.وقال بلينكن، اليوم الأربعاء: "هناك العديد من التهديدات الجديدة التى تستدعي عقد المزيد من التحالفات"، وفق قناة العربية.وفي سياق متصل، أعلن بلينكن، أن بلاده تطلع إلى اتفاق صلب مع إيران يشمل الصواريخ الباليستية والنشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى مساعي إحياء الاتفاق النووي.وقال خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسيل، إن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى التفاوض حول اتفاق شامل.كما أضاف: "تجاوبنا مع اقتراح الاتحاد الأوروبي للعودة إلى المفاوضات، لكن إيران رفضت عقد اجتماع، وبالتالي الكرة باتت في ملعبها الآن".