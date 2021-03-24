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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

875 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتنمية استثمارات اليونان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:29 م
بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
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وافق بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تمويل طويل الأجل قدره 875 مليون يورو لمشروعات الطاقة والاستثمار الحضري المستدام في اليونان، كجزء من دعمه لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للعمل المناخي والاستثمار المستدام.

وقعت الاتفاقية خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين رئيس صندوق الودائع والقروض ديميتريوس ستاماتيس ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن اليونان كريستيان كيتيل تومسن، وبحضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير.

وأشار البنك في بيان اليوم إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل أكبر دعم من البنك لليونان لزيادة كفاءة مشروعات الطاقة والاستثمار الحضري خلال 58 عاما.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان: إن الدعم الأخير للعمل المناخي في اليونان يقود نحو مضاعفة الاستثمارات الجديدة لتقليل استخدام الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتحسين الصحة العامة، والحماية من الزلازل، وخدمات إدارة المياه والنفايات في إطار مبادرتين لوزارة البيئة والطاقة اليونانية بقيمة 3 مليارات يورو.

وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 500 مليون يورو لمدة 25 عاما لدعم مخطط اليونان بهدف تعزيز الاستثمار الحضري المستدام في سلامة الطرق، ومخططات المدن الذكية، والحماية من الفيضانات، وتحسين تدابير الصحة العامة ضد وباء كورونا المستجد.

كذلك وافق بنك الاستثمار الأوروبي رسميا على تقديم 375 مليون يورو لدعم برنامج اليونان لتحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة والمدارس والمستشفيات والمرافق الرياضية.

ومن المتوقع أن يحقق البرنامج وطفرات في مجال تحديث وتوفير الطاقة في المباني العامة بنسبة 30٪ على الأقل، مما يقلل من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والمساهمة في أهداف كفاءة الطاقة اليونانية والأوروبية.

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