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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب في الدقهلية وضبط الجناة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:54 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص حال تعديهم بالأسلحة البيضاء على شخص أمام أحد المحال بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص – مقيمين دائرة القسم بالتعدى على طالب جامعى – مقيم بدائرة القسم باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بين أحدهم والمجنى عليه بسبب أولوية المرور، وبمناقشة المعتدى عليه قرر بما جاء بمقطع الفيديو وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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