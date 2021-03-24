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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 قضايا فساد مالي و66 «مصنفات»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:43 م
قضايا فساد مالي
قضايا فساد مالي
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن تمكن شرطة النقل والمواصلات من ضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وضبط 3025 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 12688 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وضبطت شرطة البيئة العامة لشرطة البيئة والمسطحات كل مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية" من خلال ضبط 259 قضية متنوعة.

وضبطت مباحث المصنفات من ضبط 66 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات".

ومباحث الأموال العامة تم ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد، والجرائم المستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

أما شرطة التموين ضبطت 1235 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".

وضبطت مباحث الضرائب والرسوم 157 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمت مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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