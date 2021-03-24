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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجي يطالب بالمشاركة في أي مفاوضات حول نووي إيران

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:14 م
نايف فلاح مبارك الحجرف
نايف فلاح مبارك الحجرف
منار أحمد
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طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، بضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي، مضيفًا أن المفاوضات مع طهران يجب أن تشمل برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة.

ووفقًا لقناة العربية الاخبارية، فقد شدد الحجرف خلال استقبال وزير الخارجية الصيني وانج يي بمقر الأمانة العامة في الرياض على حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون مع الصين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.

كما أكد الحجرف أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أية مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، مشددًا على "أهمية النظرة الشاملة، لتتضمن في سلة واحدة برنامجها النووي، والصواريخ الباليستية والمسيرات، وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقا للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل".

ورحب الجانبان بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية وجهود إنهاء الأزمة اليمنية، بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

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