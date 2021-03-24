خلال 24 ساعة.. تحرير 6292 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6292 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2554 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 254 مخالفة السير بدون تراخيص 21 مخالفة موقف عشوائى 30 مخالفات شروط التراخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.