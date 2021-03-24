ضبط متهم بتجميع مدخرات المصريين في الخارج بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص متهم بتجميع مدخرات المصريين في الخارج، في محافظة الدقهلية.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية.وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.