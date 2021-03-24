خالد الصاوي ضيف وفاء الكيلاني في «السيرة» على dmc

يحل الفنان خالد الصاوي ضيفا على الموسم الثاني من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.يتحدث "الصاوي" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقات الحب التي عاشها منذ شبابه، وكواليس ارتباطه بزوجته، فضلا عن التنازلات التي قدمها منذ دخوله للمجال الفني. كما يتحدث عن فترات الاكتئاب وكيفية مواجهتها، بالإضافة للعديد من الأزمات التي مرّ بها خلال مسيرته الفنية.يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.