الكرملين: تطعيم الرئيس الروسي بلقاح كورونا مثال للمواطنين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن يكون تطعيم الرئيس فلاديمير بوتين ضد فيروس كورونا مثال يقتدى به المواطنون، خاصة وأن روسيا زادت من طاقة إنتاجها للقاحات.وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تلقاه الرئيس الروسي، يعرفه فقط هو وطبيبه الذي أشرف على عملية التطعيم، مؤكدًا أن بوتين تلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لكورونا أمس الثلاثاء وسيتلقى الجرعة الثانية بعد أيام.وجدد تأكيده على أن جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة وفعالة وآمنة لذلك لا فرق في نوع اللقاح الذي تم تطعيم الرئيس به، لافتًا إلى أن بوتين حالته الصحية جيدة بعد تلقيه لقاح كورونا.