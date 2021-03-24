الصين: اتفاقية الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي «مفيدة للجانبين»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي مفيدة للجانبين، وليست نوعا من الهبات أو المنح.جاء ذلك في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي إلغاء اجتماعه يوم الثلاثاء حول الاتفاقية، وذلك عقب قرار الصين بفرض عقوبات على كيانات وأفراد أوروبية ردا على عقوبات مماثلة بشأن "شينجيانغ".وكان الرئيس الصيني "شي جين بينج" أعلن نهاية ديسمبر الماضي -خلال اجتماع عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية- اكتمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار كما هو مقرر، واصفا إياها بأنها "متوازنة ورفيعة المستوى ومتبادلة النفع"، وأنها ستتيح مجالا أكبر للوصول إلى السوق، وستفتح آفاق تعاون أكثر إشراقا للاستثمار المتبادل.