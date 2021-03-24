كشف ملابسات نشوب مشاجرة في جنوب سيناء

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء وضبط طرفى المشاجرة.تبلغ لقسم شرطة دهب بحدوث مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء، طرف ثان: مجموعة أشخاص من محافظة أسيوط ومقيمين بمدينة دهب.كما تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص ينتمى للطرف الأول، بدائرة القسم اصطدم بـ"شخصين ينتميان للطرف الثانى" حال ترجلهما بذات المنطقة، نتج عن ذلك إصابتهما بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة تم التصالح فيما بينهم.وفى وقت لاحق حدثت بينهما مشادة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما، ونتج عن ذلك إصابة 4 أفراد من "الطرف الثانى" بكدمات متفرقة، وإضرام النيران بسيارة ملاكى ملك أحد أفراد "الطرف الثانى".وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء تنسيقًا وقطاع الأمن العام، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.