3251 حالة.. البرازيل تسجل رقما قياسيا للوفيات بكورونا

سجلت البرازيل رقما قياسيا في عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" يوم أمس الثلاثاء بلغ 3251 وفاة في حين اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد خلال خطاب للرئيس جايير بولسونارو دافع خلاله عن أسلوبه في مواجهة الجائحة وتعهد بتكثيف حملات التطعيم.ويؤكد الرقم القياسي الجديد لعدد الوفيات اليومية على مدى انتشار الفيروس في البرازيل، والذي خرج عن السيطرة بسبب الصعوبات التي واجهت عملية توزيع اللقاح ومزيج من المشكلات في القطاع الصحي ما دفع مستشفيات البلاد الى حافة الانهيار.وفي كلمته المقتضبة التي أذاعها التليفزيون، قال بولسونارو إن حكومته لم تفشل مطلقا في اتخاذ إجراءات للتصدي للجائحة.وأضاف أنه سيجعل من 2021 عام التطعيمات.ورغم ذلك، شهدت عدة مدن بالبرازيل احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بقرع أواني الطهي طوال الليل تعبيرا عن الغضب من تعامل الرئيس مع الجائحة التي أودت بحياة ما يقرب من 300 ألف شخص.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أدى جراح القلب مارسيلو كيروجا اليمين، ليكون رابع وزير للصحة منذ بداية الجائحة.واكتسب بولسونارو سمعة دولية سيئة لتصديه لأي إجراءات للعزل العام ورفضه الالتزام بوضع الكمامة وتأييده لعلاجات لم يتم إقرارها مثل العلاج بعقار هيدروكسي كلوروكوين.ومني الرئيس البرازيلي بانتكاسة جديدة، يوم أمس الثلاثاء، عندما رفضت المحكمة العليا في البلاد النظر في طعنه ضد إجراءات اتخذتها عدة ولايات لتقييد النشاط الاقتصادي لكبح انتشار الفيروس وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".وعلى الرغم من تركيز بولسونارو مؤخرا على اللقاحات، لا تزال حقيقة الوضع تشكل تحديا للسلطات في البرازيل.وذكر معهد فيوكروز الذي تموله الدولة، والذي ينتج لقاح أسترا زينيكا، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيوزع 18.8 مليون جرعة في أبريل انخفاضا من التوقعات الأولية والبالغة 30 مليون جرعة.وتلقى 2.6 في المئة فقط من البالغين في البرازيل جرعتين من اللقاح وفقا لمسح أجراه معهد فيوكروز بينما تلقى 7.6 في المئة من السكان أي نحو 12.1 مليون شخص الجرعة الأولى.