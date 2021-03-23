محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الثلاثاء، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.اطلعت "المحافظ" خلال الزيارة التى جاءت بمرافقة أ. حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وم. طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، على ما تم تنفيذه من أعمال بالمرحلتين الأولى والثانية والتى تجرى من خلال الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، بطول كيلو و١٥٠ متر مرورًا بقريتى البصايلة والخياطة بتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنيه.وقد وجهت "محافظ دمياط" بسرعة تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الأولى من المشروع، وذلك بالتوازى مع العمليات التى تجرى بالمرحلة الثانية، للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لتحقيق الهدف من المشروع للحد من التلوث والحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلًا عن الإرتقاء بالمظهر الحضارى العام للمنطقة.